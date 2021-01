Lazio, Cataldi in Paideia per controlli medici: il motivo

Lazio, Cataldi in bilico per il derby. Il centrocampista si è sottoposto questa mattina ad alcuni controlli in Paideia

Cataldi si è presentato questa mattina in Paideia per sottoporsi ad alcuni esami strumentali. Il centrocampista della Lazio sembra essere a rischio per la gar di venerdì contro la Roma. A spiegare il motivo di questi controlli è Alberto Abbate sulle frequenze di Radiosei:

«Problema muscolare per Cataldi, potrebbe essersi stirato, è entrato a freddo a Parma, Inzaghi ha avuto fretta e l’ha cambiato molto velocemente. È in fortissimo dubbio per il derby».