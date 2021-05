Lazio, contro la Roma per mantenere l’imbattibilità per 5 derby di fila

La Lazio potrebbe mantenere l’imbattibilità nei derby per la quinta gara consecutiva. La Roma infatti non vince da 4 gare

Il derby rischia di diventare un tabù in casa giallorossa. La Roma non vince da quattro Derby contro la Lazio in Serie A TIM (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto).