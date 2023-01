Lazio, il club biancoceleste al centro dell’ultimo consiglio comunale del 2022 di Auronzo. L’ex vicesindaco preoccupato sul futuro del ritiro della squadra di Sarri

Come riportato dal Corriere delle Alpi , la Lazio e il suo consueto arrivo in estate sotto le Tre Cime di Lavaredo sono stati oggetto dell’ultimo consiglio comunale ad Auronzo di Cadore, l’ex vicesindaco Enrico Zandegiacomo che è stato tra i principali sostenitori dell’arrivo del club biancoceleste, ha lanciato un grido d’allarme, insieme all’ex sindaco Tatiana Pais Becher, per lo stallo che si è venuto a creare tra le parti.

L’attuale sindaco Dario Vecellio Galeno ha risposto così alla minoranza in Comune

PAROLE– «Il ritiro della Lazio nell’estate 2023 è al sicuro, garantito dal contratto in essere. Di quello che succederà da luglio 2023 in poi ci sarà tempo e modo di parlare. Partendo da un presupposto. Nel nostro programma di sviluppo turistico di Auronzo attraverso lo sport non c’è solo la Lazio ma anche la Lazio»