Lazio, i consigli fantacalcistici di Biasin, Trevisani e Corazzi: presenti TRE giocatori biancocelesti – FOTO

Lazio, i consigli fantacalcistici di Biasin, Trevisani e Corazzi: presenti TRE giocatori biancocelesti. Di chi si tratta

Tramite un post di Cronache di Spogliatoio su Instagram, i tre opinionisti Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani ed Emanuele Corazzi hanno consigliato un giocatore per ruolo da prendere al Fantacalcio.

Tra questi sono presenti tre giocatori della Lazio: Castellanos per Biasin, secondo il quale farà tanti gol, Tavares per Corazzi, in chiave assist, e Zaccagni per Trevisani, il quale lo considera un vero e proprio “crack per il centrocampo“.