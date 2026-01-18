Lazio: venerdì confronto tra Lotito, Fabiani e Sarri! Il tecnico verso l’addio? Ecco cosa filtra

Lazio, venerdì si è tenuto un confrontro dopo la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Taylor e Ratkov. Il punto della situazione

Il clima in casa biancoceleste si fa sempre più incandescente. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centro sportivo di Formello è diventato teatro di un vero e proprio “ring” mediatico e societario. Dopo la conferenza di venerdì, si è reso necessario un confronto durissimo tra il presidente Claudio Lotito, il direttore sportivo Angelo Fabiani e il tecnico Maurizio Sarri. L’obiettivo? Fermare una deriva che rischia di trascinare la squadra nel caos proprio nel momento cruciale della stagione.

Tensione a Formello tra accuse e complotti

Il vertice, nato con intenti inizialmente pacificatori, ha visto sul tavolo uno scambio serrato di accuse e contraccuse. La società ha tentato di smorzare i toni, cercando di far passare il messaggio di un presunto “complotto” orchestrato dai media per mettere l’ambiente l’uno contro l’altro. Tuttavia, Maurizio Sarri non ha fatto passi indietro, rifiutando di indossare maschere di convenienza. Il tecnico toscano ha ribadito con fermezza le sue verità, mantenendo la linea critica che lo accompagna ormai da mesi riguardo alla gestione del mercato e alla costruzione della rosa.

Il caso Ratkov scuote Formello

Uno dei punti di massima frizione riguarda il calciomercato, con il nome di Ratkov al centro della contesa. La celebre frase di Sarri dopo Lazio-Fiorentina («Non conosco Ratkov») pesa ancora come un macigno. Nonostante la società sostenga che l’acquisto sia stato avallato, emerge una ricostruzione diversa: il vice di Sarri, Ianni, avrebbe visionato il giocatore apprezzandone le doti, ma specificando chiaramente che non fosse adatto alle esigenze tattiche del “Comandante”. Questo corto circuito comunicativo tra area tecnica e dirigenza evidenzia una profonda divergenza di vedute che sembra difficile da colmare nel breve periodo.

Il futuro di Sarri e l’ombra di giugno su Formello

Nonostante il clima da “resa dei conti”, per ora non si prevedono soluzioni apocalittiche. Maurizio Sarri ha un contratto triennale e ha confermato la volontà di onorare l’impegno, almeno fino al termine della stagione, spinto anche dal forte legame con la tifoseria. Tuttavia, il mese di giugno sarà il vero spartiacque. Se dovessero arrivare offerte concrete, il tecnico le valuterà attentamente. Per ora la tregua è armata: Lotito e Fabiani vogliono fare squadra, ma l’equilibrio è precario e ogni passo falso potrebbe essere quello decisivo per la rottura definitiva.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, Mandas Bournemouth e Tavares Como: valutazioni e scenari aperti

