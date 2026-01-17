Calciomercato Lazio, Mandas Bournemouth e Tavares Como: valutazioni e scenari aperti

Calciomercato Lazio, Mandas verso il Bournemouth senza garanzie sull’obbligo e Tavares al centro di un intreccio mentre su Mendoza restano quattro proposte

Il calciomercato Lazio entra in una fase di valutazioni attente e strategie calibrate. A Formello si analizzano dossier delicati che riguardano uscite potenziali e incastri internazionali, con l’obiettivo di tutelare il valore tecnico ed economico della rosa a disposizione di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio posizionale e per la ricerca di equilibrio tra reparti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X ci sarebbe un intreccio di mercato tra Christos Mandas, Nuno Tavares e Mendoza, tre nomi al centro delle discussioni di queste ore.

Calciomercato Lazio, Mandas e il dialogo con il Bournemouth

Il dossier Christos Mandas, portiere greco classe 2001 apprezzato per reattività e gioco con i piedi, resta aperto. I contatti con il Bournemouth proseguono, ma al momento non esistono garanzie su un obbligo di riscatto. La Lazio valuta il cartellino tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un profilo giovane e con margini di crescita. L’eventuale inserimento dell’obbligo verrà discusso solo in una fase successiva, qualora le condizioni complessive dell’operazione dovessero maturare. A oggi, la prudenza domina il tavolo seppur, come riportato da Pedullà su X, abbia accettato un contratto fino al 2030 in Inghilterra.

Calciomercato Lazio, Tavares tra Como e Besiktas

Situazione articolata anche per Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese dalle spiccate doti atletiche. Il Como osserva, ma il nodo principale riguarda il Besiktas. A fare chiarezza è stato Cesc Fabregas, che ha spiegato come il club turco debba aumentare l’offerta e convincere il giocatore per rendere l’operazione percorribile. La Lazio, dal canto suo, non intende svendere e resta in attesa di proposte allineate alle richieste.

Calciomercato Lazio, il caso Mendoza e le quattro proposte

Capitolo Mendoza: l’esterno offensivo, apprezzato per velocità e capacità di attaccare la profondità, avrebbe sul tavolo quattro proposte. La posizione della Lazio è stata già illustrata nelle scorse ore e resta improntata alla massimizzazione del valore dell’asset, senza forzature. La dirigenza valuta formule e tempistiche, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per definire uscite e reinvestimenti.

