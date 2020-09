Lazio, confronto tra Acerbi e la società: rischio multa e il rinnovo…

Lazio, previsto un incontro tra la società ed Acerbi: il giocatore rischia una multa e il rinnovo del contratto ora sembra bloccato

Un faccia a faccia chiarificatore…O almeno è quello che si spera. Le recenti dichiarazioni di Acerbi non sono piaciute in casa Lazio: la società è abituata a lavare i panni sporchi in casa propria e non su pubblica piazza.

Per questo motivo, la dirgenza incontrerà il giocatore nei prossimi giorni. Sul tavolo della discussione non solo l’atteggiamento tenuto, ma anche la questione rinnovo: un tentativo di colmare la spaccatura creatasi. Come riporta il Corriere dello Sport, inoltre, Acerbi potrebbe essere sanzionato dalla società. Insomma, ore cruciale per il suo futuro in biancoceleste.