Il giornalista Paolo Condò non ha nascosto la sua stima per Immobile a Sky Sport dopo il match tra Crotone e Lazio

«L’obiettivo della Lazio è arrivare a Natale qualificata in Champions e sul treno di testa. Ora il club ha la possibilità di sprintare, la squadra è scesa in campo determinata per vincere. Niente contro Belotti e Caputo, ma Immobile è il mio centravanti della Nazionale». Così il giornalista Paolo Condò a SkySport dopo il match tra Crotone e Lazio.