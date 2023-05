MILAN LAZIO | VICINANZA AI TIFOSI, COLPITI DA INNUMEREVOLI DISAGI

La Lazio ha voluto esprimere profonda vicinanza ai tifosi biancocelesti bloccati dai ritardi dei treni ieri nel viaggio verso Milano

La S.S. Lazio segue da vicino e con molta apprensione gli innumerevoli disagi che stanno colpendo i tifosi biancocelesti.

Dopo aver appreso dell’impossibilità per alcune centinaia di tifosi di partecipare alla trasferta complici le criticità della tratta ferrovaria Roma-Milano, la Società si sta adoperando, per quanto possibile, per supportare tanti tifosi che stanno rientrando nella Capitale.