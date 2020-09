Lazio, comunicato della Curva: «Da sabato a Ponte Milvio ogni gara»

Un comunicato degli Ultras Lazio evidenzia la posizione della Curva.

Un comunicato a firma Ultras Lazio ha esortato i laziali a ritrovarsi a ponte Milvio prima e durante ogni gara stagionale, a partire dell’amichevole col Benevento. Ecco il testo.

Dopo un post lockdown non certo esaltante dal punto di vista dei risultati, si riparte. Una nuova stagione ci aspetta e la vogliamo vivere da protagonisti. Non sugli spalti, perché non ci piegheremo certo a misure restrittive, mascherine e distanziamenti sociali. Siamo ultras e non snatureremo il nostro modo di essere e di ragionare. Ma a Ponte Milvio, zona nostra, si. Sempre. Saremo lì a presenziare ad ogni partita della nostra Lazio, di campionato e di Champions League. E saremo lì anche sabato, dalle 15:00, per l’amichevole contro il Benevento alle 18:00. Fino a quando ci saranno i protocolli Covid non entreremo ma faremo sempre sentire la nostra presenza. Si comincia già da sabato, ore 15:00, Ponte Milvio. Presenza! Che nessun si tiri indietro, non si ceda neanche di un metro. Ultras Lazio