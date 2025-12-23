 Lazio, buon compleanno Marcelo Salas. Tre stagioni con i biancocelesti: gli auguri della società
2 ore ago

Buon compleanno a Marcelo Salas: la Lazio omaggia il suo ex bomber e le tre stagioni da protagonista

L’ex attaccante biancoceleste Marcelo Salas festeggia oggi i suoi 51 anni. Il “Matador” ha indossato la maglia della Lazio per tre stagioni, totalizzando 117 presenze e 48 gol, lasciando un segno indelebile nella storia recente del club. La nota del club:

NOTA CLUB – L’ex attaccante biancoceleste oggi compie 51 anni.

Tre stagioni con la maglia della Lazio per Marcelo Salas. L`attaccante cileno ha disputato 117 gare con l`Aquila sul petto, realizzando 48 reti.

In biancoceleste, tra il 1998 ed il 2001 ha conquistato sei trofei: una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, uno Scudetto, una Coppa Italia ed due Supercoppe italiane.

