 Lazio, buon compleanno a Dario Marcolin: gli auguri della società biancoceleste, il messaggio del club
Calciomercato Lazio, Fabiani valuta l'acquisto di quel grande centrocampista. Ecco la situazione attuale

Lazio, la società ricorda Vincenzo Paparelli: «Dopo 46 anni il suo ricordo è sempre vivo». Il comunicato dei biancocelesti

Lazio, una vera e propria rinascita grazie a questi giocatori. Da "panchinari" a veri e propri pilastri

Lazio, quel biancoceleste accelera il recupero: lavoro a Formello e obiettivo Cagliari! Le ultimissime notizie

7 secondi ago

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Dario Marcolin: gli auguri della società per i suoi 54 anni

Compie oggi 54 anni Dario Marcolin, ex centrocampista che ha legato una parte importante della sua carriera alla Lazio. Arrivato a Roma nell’estate del 1992, ha indossato la maglia biancoceleste fino al gennaio 1999.

Oggi Marcolin, divenuto anche volto televisivo e opinionista, resta una figura ricordata con affetto dai tifosi laziali, simbolo di professionalità e dedizione in un periodo di crescita e ambizione per il club capitolino. La nota del club:

COMUNICATO – “L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 54 candeline.

Dario Marcolin è approdato in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 1999, con in mezzo alcune esperienze in prestito con le maglie di Cagliari, Genoa e Blackburn.

L`azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 70 presenze in campionato, realizzando in queste 2 reti.

Con la maglia biancoceleste ha conquistato la Coppa Italia 1997/98 e la Supercoppa italiana 1998″.

