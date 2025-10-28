Lazio, buon compleanno a Dario Marcolin: gli auguri della società biancoceleste, il messaggio del club

News
Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Dario Marcolin: gli auguri della società per i suoi 54 anni
Compie oggi 54 anni Dario Marcolin, ex centrocampista che ha legato una parte importante della sua carriera alla Lazio. Arrivato a Roma nell’estate del 1992, ha indossato la maglia biancoceleste fino al gennaio 1999.
Oggi Marcolin, divenuto anche volto televisivo e opinionista, resta una figura ricordata con affetto dai tifosi laziali, simbolo di professionalità e dedizione in un periodo di crescita e ambizione per il club capitolino. La nota del club:
COMUNICATO – “L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 54 candeline.
Dario Marcolin è approdato in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 1999, con in mezzo alcune esperienze in prestito con le maglie di Cagliari, Genoa e Blackburn.
L`azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 70 presenze in campionato, realizzando in queste 2 reti.
Con la maglia biancoceleste ha conquistato la Coppa Italia 1997/98 e la Supercoppa italiana 1998″.