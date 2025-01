Lazio-Como, definita la cronaca e il commento tecnico di Dazn per la partita

Lazio Como, a pochi giorni dalla partita con i lombardi l’emittente streaming ha reso nota la coppia come commenterà il match

Archiviare velocemente la sconfitta nel derby con la Roma e ripartire, questo è l’obiettivo per la Lazio di Baroni che vuole ripartire e per farlo deve battere il Como di Fabregas, già fatto ampiamente e meritatamente nella gara d’andata del Sinigaglia per 5-1. A pochi giorni dalla partita Dazn ha reso noto ai suoi telespettatori, la coppia che racconterà l’incontro e sarà quella formata da Riccardo Mancini e da Emanuele Giaccherini