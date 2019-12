Lazio, come aumenta ora il valore dei giocatori

Dopo la serie di risultati infilati consecutivamente e le prestazioni in crescendo, il valore dei singoli sale e Lotito si sfrega le mani

Chi dice che la qualità delle cose la dia il prezzo? Dietro un prezzo basso si possono nascondere tante buone occasioni che non vengono prese in considerazione per la superficialità di giudizio.

Nonostante si possa imputare alla premiata ditta Lotito-Tare la poca propensione nell’investire tanto, non si può di certo giudicare in modo negativo la scaltrezza nello scovare occasioni clamorose a prezzo ribassato. E’ vero che per arrivare a trovare pezzi pregiati, Starsky & Hutch del calciomercato, hanno dovuto pescare tanti granchi ma questo è anche il rischio che si deve correre per poi gongolare dopo. I vari Milinkovic, Immobile, Correa, Luis Alberto e Strakosha sono stati acquistati a prezzi ridicoli e ora hanno una valutazione stellare, aumentando il delta del valore complessivo di €276 milioni, come ha constatato ieri sera il Club di Caressa. Chissà che Lotito non ne possa approfittare nelle varie finestre di mercato.

