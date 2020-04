Lazio, Colomba: «Deve sperare nello Scudetto, l’occasione è ghiotta»

Franco Colomba ha voluto esprimere il suo parere sulla possibile ripresa del campionato e sul sogno della Lazio

Ancora non si sa se la Serie A rivedrà la luce o seguirà le sorti della Ligue 1. Tutta questa confusione non fa che alimentare le polemiche intorno all’organizzazione del movimento italiano. Oggi Franco Colomba è intervenuto a TMW per dire la sua anche sulla lotta Scudetto tra Lazio e Juventus:

«Varie nazioni hanno pensato di fermarsi, da noi il calcio è un fattore importante e tutti ci vogliono pensare, a partire dal Governo che non vuole sbagliare dal punto di vista sanitario. Lega e Figc si stanno adoperando perchè sanno che, economicamente, finire qui sarebbe un danno economico. La Lazio e il possibile scudetto? Bisogna dividere il discorso agonistico-sportivo da quello sanitario. Se c’è la sicurezza di lavorare nel modo giusto il problema non sussiste. Deve esserci una cosa seria perchè non ci possono essere passi falsi. La Lazio è chiaro che ci spera, essendo a meno uno dalla Juve è un’opportunità ghiotta».