Lazio, col Sassuolo si gioca per il poker di vittorie consecutive

La Lazio col Sassuolo per un poker in Serie A

La Lazio ha vinto le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro successi di fila nella competizione da febbraio 2020. Come riporta Opta, è ormai quasi un anno che la squadra capitolina non infila quattro volte consecutiva i tre punti nel massimo campionato. Al di là del dato statistico, sarà una gara decisiva per la graduatoria di A quella dell’Olimpico alle ore 18. Infatti una delle due compagini cercherà di agganciare il treno per l’Europa, quello delle primissime della classifica.