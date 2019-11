Lazio Cluj, Petrucci: «Adekanye partirà dall’inizio!»

Matteo Petrucci, noto giornalista, ha parlato dell’imminente sfida tra Lazio e Cluj

Matteo Petrucci, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fare il punto dell’imminente sfida tra la Lazio di Inzaghi e il Cluj di Petrescu. Ecco ciò che ha detto.

ADEKANYE TITOLARE – «Forse anche Inzaghi non ci crede tantissimo. Oggi rinuncia a Milinkovic e Immobile, mentre giocherà Luis Alberto. Valon Berisha ha avuto una ricaduta e quindi giocherà lo spagnolo. È una buona notizia, visto il suo valore. Per l’ex Siviglia sarà l’esordio in Europa League dal primo minuto. Caicedo non è al 100%, ha ancora dolore alla caviglia, ci sarà Adekanye dall’inizio. La curiosità è che per la prima volta giocheranno tutti e quattro i nuovi acquisti insieme. Pochi tifosi? Forse sono proiettati alla qualificazione in Champions League. Credo che se la partita fosse stata più decisiva ci sarebbe stato un altro tipo di risposta da parte del pubblico».