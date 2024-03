Lazio, il club si schiera contro il razzismo: ecco il video postato sui social. La società si è schierata con la campagna dell’Unar

Dopo la vicenda Acerbi, la Lazio sui social si è schierata con la campagna dell’Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ha sede presso il Dipartimento Pari Opportunita’, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ‘Keep out the racism‘.