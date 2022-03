Lazio, se vai in vantaggio difficilmente perdi: la statistica

Se la Lazio segna per prima, il 76,4% delle volte porta a casa il risultato: ecco la classifica stilata da Sky Sport

Sky Sport ha stilato una classifica, prendendo in considerazione le squadre che hanno ottenuto più punti da situazioni di vantaggio. La Lazio ha chiuso con la vittoria il 76,4% delle volte in cui ha segnato per prima, ma a guidare la graduatoria c’è il Milan con l’81,8%, seguito da Atalanta (81,2 %) e Napoli (77,2%).

Juventus (75%), Inter (73,9%) e Roma (73,6%), invece, rincorrono i biancocelesti.