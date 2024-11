Lazio prima in classifica aspettando Inter-Napoli: Baroni fa volare i biancocelesti

Lazio, i biancocelesti agganciano momentaneamente Napoli, Fiorentina e Atalanta in vetta alla classifica della Serie A

Termina con il risultato di 1-0 il match tra Monza e Lazio dell’U-Power Stadium. Decide il destro a giro dal limite dell’area del capitano Mattia Zaccagni, il quale regala tre punti importantissimi alla sua squadra.

Infatti, Baroni è momentaneamente primo in classifica con Napoli, Fiorentina e Monza, in attesa del big match di questa sera tra Inter e Napoli. I biancocelesti, dunque, continuano a volare in questo periodo.