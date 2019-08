Lazio, classifica marcatori amichevoli: Correa nuovo bomber – Foto

Joaquin Correa è il bomber indiscusso di questo pre-campionato: già 12 gol per lui in 6 amichevoli

La Lazio non si ferma e porta a casa anche la prima amichevole internazionale contro il Bournemourth. Il protagonista indiscusso di questo inizio di stagione è sicuramente Joaquin Correa. L’attaccante argentino nelle 6 amichevoli disputate fino a questo momento dalla Lazio ha realizzato ben 12 gol. Splendida la doppietta di ieri contro gli inglesi. Alle sue spalle c’è invece Felipe Caicedo con 6 reti, terzo posto per Luis Alberto con 5. Quattro gol per Patric, Anderson ed Immobile. Anche la Lazio attraverso il suo profilo di Instagram ha esaltato questo super inizio di Correa.