Lazio, la corsa per l’Europa entra nel vivo: tutti i possibili scenari

La Lazio i in questo momento ha un piccolo vantaggio nella corsa verso l’Europa League, essendo al quinto posto in classifica. Ma quali sono i possibili scenari?

Come spiegato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti dovrebbero fare quattro punti per avere la certezza del quinto posto. La Roma invece, indipendentemente dalla Conference League, che le regalerebbe l’accesso alla competizione europea, ne servono sei per mantenere il vantaggio sulla classifica avulsa di Fiorentina e Atalanta, che hanno, sulla carta, una classifica avulsa. Ma cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti? I toscani avrebbero la meglio sui lombardi, vista la doppia vittoria. Nel caso in cui tutte chiudessero con lo stesso punteggio, andrebbero calcolati i punti negli scontri diretti. Ed ecco che la Roma si piazzerebbe quinta (12), seguita da Lazio (11), Fiorentina (9) e Atalanta (2).