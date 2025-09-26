Lazio protagonista nella graduatoria CIES: Rovella e Guendouzi tra i migliori 100 al mondo

CIES, la Lazio brilla: Rovella e Guendouzi inseriti tra i 100 migliori calciatori al mondo. Tutti i dettagli

Il CIES Football Observatory, centro di ricerca svizzero specializzato nell’analisi statistica del calcio, ha pubblicato la nuova classifica dei 100 migliori giocatori al mondo dell’ultimo anno. Lo studio si basa su un metodo scientifico che prende in considerazione diversi parametri di rendimento, tra cui sei aree fondamentali del gioco: gioco aereo, duelli a terra, costruzione nella propria metà campo e in quella avversaria, dribbling riusciti, assist e tiri. A questi si aggiungono l’impiego complessivo, il livello sportivo e i risultati ottenuti con il club di appartenenza.

Tra i protagonisti della graduatoria spiccano anche due calciatori della Lazio, confermando la crescita della squadra biancoceleste a livello internazionale.

Rovella e Guendouzi nella top 100 mondiale

Il primo nome è quello di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, arrivato in estate dalla Juventus. Regista moderno, dotato di grande visione di gioco e precisione nei passaggi, Rovella si è imposto rapidamente come uno degli elementi più affidabili della rosa di Maurizio Sarri. Nella classifica del CIES occupa il 76° posto con un punteggio di 89.3, un risultato che certifica la sua crescita costante e il suo impatto nel centrocampo laziale.

Accanto a lui figura Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, ex Arsenal e Marsiglia. Dinamico, aggressivo nei contrasti e capace di inserirsi con efficacia in fase offensiva, Guendouzi è diventato un punto di riferimento per la Lazio grazie alla sua intensità e alla capacità di coprire ampie zone del campo. Il CIES lo colloca all’82° posto con un punteggio di 89.1, confermandolo tra i giocatori più completi della sua generazione.

Un riconoscimento per la Lazio

La presenza di due biancocelesti in una classifica così prestigiosa rappresenta un riconoscimento importante per il club capitolino, che negli ultimi anni ha puntato su giovani talenti e su un progetto tecnico ambizioso. Per la Lazio, che mira a consolidarsi stabilmente tra le prime forze del calcio italiano ed europeo, avere due giocatori nella top 100 mondiale è un segnale di prestigio e di competitività.

Con Rovella e Guendouzi, la Lazio dimostra di poter contare su un centrocampo di qualità, capace di competere ai massimi livelli e di attirare l’attenzione degli osservatori internazionali.