Lazio, CHIUDE la campagna abbonamenti della nuova stagione: il DATO ufficiale

L’obiettivo primario archiviata la sosta delle Nazionali, è vincere contro il Verona e per farlo la Lazio potrà contare sui suoi tifosi, ma non solo nel match contro la squadra di Zanetti. Si è conclusa infatti la campagna abbonamenti per i biancocelesti, con il club che ha ufficializzato il dato relativo alle tessere vendute e sono esattamente 28200 per la nuova stagione capitolina.

Ad ufficializzarlo è il club capitolino