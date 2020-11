Lazio, che stangata per Luis Alberto: 50mila euro di multa e rischio panchina a Crotone

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, secondo Il Messaggero, verrà multato con 50mila euro di multa dal club dopo lo sfogo di sabato e rischia l’esclusione contro il Crotone

L’impiego di Correa contro il Crotone dipenderà soprattutto da quella di Luis Alberto nello scacchiere della Lazio. In questo senso, il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare non hanno in mano la definitiva punizione (dopo lo sfogo di sabato per il ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società): prima gli toccheranno le tasche (multa oltre i 50.000 euro), poi decideranno se farlo giocare col mister. Inzaghi sta facendo da mediatore, ma potrebbe non bastare. Rientrata la volontà di metterlo fuori rosa, rimane la possibilità che il numero 10 possa non partire per Crotone oppure finire in panchina. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.