Lazio, Champions unico obiettivo altrimenti può cambiare tutto

Lazio, l’obiettivo unico dei biancocelesti rimane la Champions League anche alla luce dell’eliminazione in Europa

L’obiettivo è uno e uno solo, dopo l’eliminazione dall’Europa League più che mai. La Lazio è chiamata alla tanto agognata qualificazione in Champions League che sarà, certamente insieme alla Coppa Italia, il traguardo da tagliare a fine stagione.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti il patron Claudio Lotito ha le idee chiare in merito: alla luce dell’eliminazione in Europa League bisognerà centrate l’Europa che conta, altrimenti in estate sarà rivoluzione.