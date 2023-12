Lazio, per la Champions basta il quinto posto? Cosa sta succedendo: si apre un’importante possibilità per i biancocelesti

Se le coppe europee finissero oggi, l’Italia avrebbe una squadra in più in Champions League. Questo deriva dal fatto che al momento l’Italia è la prima del ranking annuale della UEFA, con 14 punti, e se riuscissimo a mantenere il primato, o il secondo posto, nella prossima Champions League avremmo una quinta squadra.

Una prospettiva che fa gola a tutte le squadre in lotta in Campionato per un piazzamento europeo: compresa la Lazio che in questo momento è attardata in classifica.