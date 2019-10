Si avvicina il confronto tra Celtic e Lazio

John Paul Taylor, Slo del Celtic, ha dato dei suggerimenti ai tifosi scozzesi tramite Twitter per quanto riguarda la trasferta contro la Lazio. Ecco ciò che ha scritto.

PASSAPORTI – «Se ci sarà una Brexit senza accordi, per viaggiare verso l’Italia è necessario avere un passaporto valido per sei mesi oltre la data del viaggio. Meglio controllare le date di scadenza per ogni evenienza».