Lazio-Celtic, la guida del club scozzese per la trasferta romana

Lazio-Celtic, in attesa dell’arrivo dei tifosi scozzesi a Roma il club ha fornito loro informazioni utili per la sicurezza nella Capitale

Mancano pochi giorni al match di ritorno tra Lazio e Celtic in programma giovedì all’Olimpico. La Capitale è pronta ad attendere circa 9.000 scozzesi e per questo sul sito ufficiale del club è apparsa una linea guida su come i tifosi dovranno comportarsi una volta arrivati a Roma.

«Vietata la vendita di alcolici nel centro della città dalle 18:00 di mercoledì 6 novembre alle 7 di venerdì 8 novembre. Bere alcolici nelle strade sarà proibito e comporterà una multa di € 100 sul posto. Stare in gruppi numerosi, ove possibile. Mantenere un profilo basso mentre si è in città, in particolare la sera, evitare di indossare i colori del club mentre si cammina per la città, in particolare la sera».

