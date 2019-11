Lazio, caviglia gonfia per Immobile: Inzaghi col fiato sospeso

Immobile, durante la gara contro l’Armenia, ha rimediato una brutta botta alla caviglia: il giocatore si sottoporrà oggi agli esami del caso

Inzaghi col fiato sospeso. La Lazio si è ritrovata ieri sul campo di Formello per preparare la gara contro il Sassuolo, una sessione di allenamento per valutare le condizioni dei suoi ragazzi dopo gli impegni con le rispettive nazionali. A preoccupare il mister – come riportato oggi da La Repubblica – è Ciro Immobile: la freccia più velenosa della sua faretra.

Il giocatore, infatti, ha rimediato un pestone durante la gara contro l’Armenia, riportando un preoccupante gonfiore alla caviglia. Oggi sarà sottoposto a tutti gli esami del caso per valutare l’entità del problema; quel che è certo è che il numero 17 farà di tutto per esserci anche domenica.