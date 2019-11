Calciomercato Lazio, Porrini: «Kumbulla ha grandi potenzialità»

Marash Kumbulla è una delle piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione

Marash Kumbulla, sta davvero facendo faville con la maglia dell’Hellas Verona. Sergio Porrini, vice del CT dell’Albania Edy Reja, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del giovane talento classe 2000 degli scaligeri. Ecco ciò che ha detto.

KUMBULLA UN TALENTO – «Da quando siamo subentrati sei mesi fa abbiamo voluto cambiare la mentalità. Ci sono giocatori importanti, molti giocano in Italia, come Kumbulla che sta dimostrando di avere grandi potenzialità. Ancora è presto per dire dove possa arrivare ma vedendolo da vicino vedo un giocatore molto attento nella fase difensiva, con buone qualità tecniche e doti fisiche ottime. Ha tutto per fare una grandissima carriera: ha tutto, compresa la personalità. Non voglio sbilanciarmi ma sono certo che farà vedere grandi cose e presto potrà ambire a grandi società».