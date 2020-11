Danilo Cataldi ha commentato tramite social il pareggio della Lazio ottenuto contro la Juventus.

«Parlate Parlate Parlate. Noi rispondiamo sempre sul campo. La Lazio non muore mai». Così Danilo Cataldi, autore di un’ottima prova quest’oggi contro la Juventus, risponde a tutti coloro che in questi giorni si sono cagliati contro la Lazio per via del caso tamponi. Dopo aver risposto sul campo, Danilo ha voluto replicare anche tramite social.