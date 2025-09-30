Lazio, Cataldi leader a centrocampo: ecco i voti dei quotidiani per il biancoceleste

Lazio, Cataldi leader biancoceleste ed esempio di equilibrio: le pagelle esaltano ordine e responsabilità

La Lazio ritrova certezze in un momento complicato e lo fa grazie a Danilo Cataldi, centrocampista romano classe 1994, cresciuto nel vivaio biancoceleste e oggi punto di riferimento per la squadra. Nella sfida che ha segnato la sua 250ª presenza con la maglia della Lazio, il regista ha preso in mano il centrocampo, dimostrando personalità e senso di appartenenza in una fase delicata della stagione.

Emergenza a centrocampo e fiducia di Sarri

Alla vigilia della partita, Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio organizzato e verticale, si è trovato con pochissime alternative in mediana. Gli infortuni e le squalifiche avevano ridotto all’osso le scelte, lasciando Cataldi come unico punto fermo. La sua titolarità non è mai stata in discussione e il tecnico toscano ha affidato a lui le chiavi del reparto, consapevole della sua capacità di dare ordine e geometrie alla manovra.

Una prestazione da leader

Cataldi ha risposto presente, guidando i compagni con disciplina e spirito di sacrificio. Nonostante qualche sbavatura fisiologica, la sua prova è stata convincente: grande attenzione tattica, disponibilità a coprire gli spazi e la solita precisione nei passaggi. La sua attitudine al sacrificio e la voglia di spendersi per la causa hanno fatto la differenza, confermando il suo ruolo di leader silenzioso ma imprescindibile.

Il simbolo della Lazio di oggi

In un momento in cui la Lazio cerca continuità di risultati, la figura di Cataldi diventa ancora più centrale. Non è solo un prodotto del settore giovanile, ma anche un calciatore che incarna i valori del club: disciplina, ordine e qualità tecnica. La sua prestazione ha dato fiducia a Sarri e ai tifosi, che vedono in lui un punto di riferimento per il presente e per il futuro.

Promosso senza dubbi

La prova del numero 32 biancoceleste è stata promossa a pieni voti. Resta da trovare equilibrio nella gestione delle energie e nella continuità di rendimento, ma la sua 250ª presenza con la maglia della Lazio resterà un segnale forte: Cataldi è pronto a prendersi sulle spalle il centrocampo e a guidare la squadra nei prossimi impegni di campionato e coppa.

IL MESSAGGERO – Cataldi 7;

CORRIERE DELLO SPORT – Cataldi 7;

GAZZETTA DELLO SPORT – Cataldi 6,5;