Lazio, Cataldi: «Il mio primo gol contro l’Udinese fu una liberazione»

Le parole di Danilo Cataldi in vista di Lazio Udinese

All’interno del match program di Lazio-Udinese, la S.S. Lazio ha rilasciato un’intervista a Danilo Cataldi, il quale si è soffermato sul momento della squadra e ha raccontato del suo primo gol in biancoceleste, arrivato proprio contro i friulani:

«Quel gol per me è stato come una liberazione, era da tanto tempo che lo aspettavo. Ricordo che la partita non era stata il massimo, era un periodo buio per noi a livello di risultati. Comunque, nonostante ciò, per me è stato un momento importante che ho atteso con ansia. La squadra sta molto bene sia fisicamente che mentalmente. Veniamo da un buon momento e vogliamo proseguire su questa strada. Ci attendono tante partite in pochi giorni e dobbiamo dare il meglio in tutte le competizioni. L’Udinese è un avversario tosto, una squadra che lavora insieme e che si difende per ripartire. Non ricordo partite in cui l’Udinese abbia subìto tanti gol: sarà veramente un avversario duro, ma ci faremo trovare pronti».