Lazio, Castellanos a caccia del primo gol esterno: con Sarri digiuno ancora aperto

Castellanos e il tabù trasferta: la Lazio aspetta il primo gol lontano dall’Olimpico, i numeri e i dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco offensivo e organizzato, attraversa uno dei momenti più delicati della stagione. Dopo un avvio altalenante e una classifica che non rispecchia le ambizioni del club biancoceleste, i capitolini cercano riscatto nella difficile trasferta di Marassi contro il Genoa. Al centro dell’attenzione c’è Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, chiamato a trascinare la squadra con i suoi gol.

Dopo essere subentrato nel derby contro la Roma e aver dato nuova energia alla manovra offensiva, Castellanos tornerà titolare contro i rossoblù. L’ex Girona, arrivato in Serie A nell’estate 2023, non ha ancora trovato la continuità realizzativa che la Lazio si aspettava da lui. Eppure, mai come in questo momento, i biancocelesti hanno bisogno delle sue reti per ritrovare i tre punti, conquistati finora soltanto nella vittoria casalinga contro il Verona.

Il dato che sorprende maggiormente riguarda il rendimento in trasferta: con Sarri in panchina, Castellanos non ha mai segnato lontano dall’Olimpico. In 20 presenze complessive sotto la guida del tecnico, infatti, il centravanti argentino non è riuscito a sbloccarsi fuori casa. Una statistica che stride con il suo passato recente: proprio lontano da Roma sono arrivate le sue due uniche doppiette in Serie A, contro Frosinone e Como.

La sfida di Marassi rappresenta dunque un crocevia importante. Il Genoa, allenato da Vieira, ex Juve e Inter, è una squadra solida e difficile da affrontare davanti al proprio pubblico. Per la Lazio, che fatica a trovare continuità e concretezza sotto porta, la partita assume i contorni di un vero e proprio esame di maturità.

Castellanos, con la sua fisicità e la capacità di attaccare la profondità, sarà il punto di riferimento dell’attacco biancoceleste. Rompere il digiuno in trasferta significherebbe non solo spezzare un tabù personale, ma anche ridare ossigeno a una Lazio in grande difficoltà. I tifosi si aspettano una risposta, e il Taty sa che questa potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi.