Lazio, Castellanos guida il rilancio: a Marassi il ricordo della prima doppia cifra

Lazio, il nuovo inizio passa da Castellanos: a Genova il trampolino della doppia cifra. Tutti i dettagli

Sono passati 157 giorni dall’ultima rete spettacolare di Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, che con una rovesciata contro il Genoa aveva raggiunto la doppia cifra in Serie A. Quel gol sembrava il preludio a una rinascita dopo l’amarezza dell’eliminazione ai rigori contro il Bodo/Glimt, segnata anche dal suo errore dal dischetto. Da allora, però, il suo rendimento si era fermato, in un campionato chiuso senza Europa sotto la guida di Marco Baroni.

Con il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, il rapporto con Castellanos – mai del tutto idilliaco nella stagione 2023-24 – ripartiva tra dubbi e incertezze. Alcuni sondaggi dall’estero, in particolare dal Flamengo, non si sono concretizzati e la Lazio, impossibilitata a muoversi sul mercato, ha scelto di puntare ancora su di lui. Lo stesso Sarri, in estate, lo aveva definito “ancora grezzo sotto porta”, sottolineando il dualismo con Boulaye Dia, attaccante senegalese arrivato per aumentare il peso offensivo: “Taty ha il gol bello, Boulaye segna otto volte su dieci”.

Sembrava l’inizio di una stagione in sordina, ma la determinazione dell’argentino e qualche acciacco del compagno di reparto hanno cambiato le gerarchie. Come riportato da Il Messaggero, Castellanos ha già collezionato una rete e due assist in 256 minuti, con tre titolarità su quattro gare. Dia, invece, si è fermato a 119 minuti e a una sola presenza dal primo minuto, nel derby, macchiata da un clamoroso errore sotto porta. Da subentrato, Taty ha portato energia, profondità e qualità, pur mancando due occasioni pesanti, tra cui quella al 93’ in una sfida decisiva.

Sarri ha apprezzato la reazione del suo attaccante: “La panchina gli ha fatto bene”. Ora il tecnico sta studiando un 4-4-2 (o 4-4-1-1) per affiancargli un partner stabile. I numeri parlano chiaro: Castellanos è il giocatore della Lazio che ha tirato di più (9 conclusioni) e, tra gli attaccanti di Serie A con almeno altrettanti tentativi, solo Marcus Thuram (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna) e Nikola Krstovic (Lecce) vantano una percentuale realizzativa migliore.

A Marassi, contro la Sampdoria, l’argentino andrà a caccia di un gol che avrebbe un valore speciale: significherebbe toccare quota 100 reti in carriera con i club. I riflettori, questa volta, sono tutti puntati su di lui.