Lazio, Castellanos freme per la sua nuova avventura. L’indizio social. Il giocatore è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia biancoceleste

Valentin Castellanos è pronto per iniziare la sua avventura con la Lazio. Il giocatore ha postato una storia su Instagram in cui in un frame indossa la maglia biancoceleste.

Castellanos ha già svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto e sembra aver risolto le pratiche burocratiche.