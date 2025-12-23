Castellanos Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: dal Brasile confermano una cosa. I dettagli

Castellanos Lazio, da esubero a protagonista: il Flamengo pensa al Taty. I biancocelesti non chiudono assolutamente ad una sua partenza

La storia calcistica di Valentín Castellanos è l’esempio perfetto di come il tempo e le opportunità possano cambiare il destino di un giocatore. Mentre l’Universidad de Chile è ancora alla ricerca del nuovo allenatore per la stagione 2026, il club cileno torna indirettamente sotto i riflettori per un talento che in passato aveva lasciato andare con troppa leggerezza. Oggi, infatti, Castellanos è una realtà affermata del calcio europeo, protagonista in Serie A e punto fermo dell’attacco biancoceleste.

Dopo una brevissima esperienza con l’Universidad de Chile nel 2017, chiusa con appena quindici minuti disputati, Castellanos fu considerato in esubero e costretto a cercare fortuna altrove. Da quel momento è iniziato un percorso di crescita costante che lo ha portato prima a mettersi in luce in Nord America e poi ad affermarsi definitivamente in Europa. Con la maglia della Lazio, il “Taty” ha trovato continuità, fiducia e una dimensione ideale per esprimere le sue qualità offensive.

Castellanos Lazio, interesse concreto dal Sud America

Le prestazioni offerte in Italia non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato da diversi media sudamericani, e confermato dalla giornalista Raisa Simplicio di Goal Brazil, il Flamengo avrebbe riacceso l’interesse per l’attaccante argentino. Il club brasiliano, fresco campione della Copa Libertadores, starebbe valutando l’ipotesi di inserire Castellanos nella rosa per la stagione 2026, con l’obiettivo di continuare a dominare a livello continentale.

Il Flamengo aveva già manifestato interesse per Castellanos a inizio anno, senza però affondare il colpo. Ora, invece, sarebbero stati avviati nuovi contatti con l’entourage del giocatore per comprendere la disponibilità della Lazio a trattare e, soprattutto, la volontà del calciatore di tornare in Sud America. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando che Castellanos ha un contratto con il club biancoceleste valido fino a giugno 2028.

Dal debutto mancato al palcoscenico internazionale

Fa riflettere pensare che l’avventura professionistica di Castellanos sia iniziata quasi in sordina. Il suo debutto con l’Universidad de Chile arrivò in una sconfitta per 2-0 contro il Corinthians, nel primo turno di Copa Sudamericana, con appena quindici minuti in campo. Da lì, nessuno avrebbe immaginato che quel giovane sarebbe diventato un attaccante affermato in Europa.

Oggi Castellanos rappresenta un profilo ambito e rispettato a livello internazionale. Il suo futuro resta aperto tra la continuità in Serie A e il richiamo del Sud America, ma una cosa è certa: la sua carriera è ormai lontana da quel passato da promessa scartata.