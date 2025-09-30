Lazio, Castellanos come Pulisic: nessuno come loro in Serie A in questo! La statistica

L’attaccante della Lazio e l’esterno del Milan guidano la speciale classifica: nessun altro giocatore ha fatto questo

Valentin “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, continua a lasciare il segno in Serie A con la maglia della Lazio. Nelle prime cinque giornate di campionato la squadra biancoceleste ha mostrato un rendimento altalenante, ma nelle due vittorie ottenute contro Verona e Genoa c’è sempre stata la firma del centravanti sudamericano.

In entrambe le sfide, infatti, Castellanos ha realizzato un gol e servito un assist, centrando per la seconda volta in stagione questa particolare “doppietta statistica”. Un dato che lo colloca tra i giocatori più incisivi del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nessun calciatore ha fatto meglio finora: a quota due prestazioni di questo tipo c’è soltanto Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense del Milan, arrivato in estate dalla Premier League.

Un momento d’oro per Castellanos

Il periodo dell’attaccante biancoceleste è particolarmente positivo. Nelle ultime quattro giornate di Serie A, Castellanos ha preso parte a cinque reti complessive: due gol e tre assist. Un bottino che eguaglia quello raccolto nelle precedenti quindici presenze con la maglia della Lazio, segno di una crescita evidente sia dal punto di vista realizzativo che nella capacità di supportare i compagni.

Il tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, può contare su un giocatore che sembra aver trovato la giusta continuità. La sua presenza in area di rigore, unita alla capacità di dialogare con i compagni, sta diventando un’arma fondamentale per la squadra capitolina.

Lazio e obiettivi stagionali

La Lazio, reduce da una stagione che l’ha vista qualificarsi alle competizioni europee, punta a confermarsi tra le prime della classe. Per riuscirci sarà fondamentale il contributo di Castellanos, che con le sue prestazioni sta conquistando sempre più spazio e fiducia.

Se il trend dovesse proseguire, l’attaccante argentino potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti della Serie A 2025/26, contendendo a nomi illustri come Lautaro Martínez (Inter) e Pulisic (Milan) il ruolo di bomber rivelazione del campionato.

Con numeri in costante crescita e un impatto sempre più decisivo, Castellanos si candida a essere uno dei volti più interessanti della stagione, confermando la bontà dell’investimento fatto dalla Lazio.