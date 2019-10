Cassano: «Champions? L’unica che può dar fastidio all’Atalanta è la Lazio»

Antonio Cassano, ospite a Tiki Taka, si è sbilanciato sul quarto posto e l’obiettivo Champions, inserendo la Lazio tra le candidate

Antonio Cassano, ospite ieri sera a Tiki Taka, si è sbilanciato sul quarto posto e sull’obiettivo Champions, inserendo la Lazio come possibile ‘avversaria’ dell’Atalanta, più attrezzata: «Spesso si è parlato in passato delle ambizioni europee del Torino. Io non ho mai creduto potesse competere per la Champions League. In questo senso la squadra più attrezzata è l’Atalanta e l’unica che può darle fastidio è la Lazio».