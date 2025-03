Lazio, senti Caso: «Non vedremo la squadra di Bologna. Contro il Torino non sarà semplice, vi dico perchè...»

L’ex di Lazio e Torino ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la sfida di domani sera all’Olimpico

L’ex di Lazio e Torino, Domenico Caso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Torinogranata.it, dove ha analizzato la sfida dell’Olimpico. Di seguito le parole riprese da TMW.

IL COMMENTO – Chiaramente la partita col Torino non sarà semplice perché ho visto che potrebbe mancare qualche giocatore come Castellanos e Tavares è appena rientrato in gruppo. La Lazio si trova nella situazione in cui la squadra deve dare una risposta importante dopo il 5 a 0 e ha di fronte un Toro tosto che ha carattere e determinazione. Fare un pronostico è difficile perché se la Lazio offre una prestazione come quella di Bologna diventa difficile pensare che possa far risultato con un Toro come quello che si è visto a Bologna. Ma non penso che vedremo una Lazio come quella che ha perso per 5 a 0. C’è stata la sosta e ha potuto riposare, anche se alcuni giocatori sono andati via con le Nazionali. Sarà sicuramente una bella partita, però, lo ripeto, Baroni dovrà ritrovare la Lazio dei tempi migliori perché se no con il Toro rischia grosso