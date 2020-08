Lazio, Casiraghi: «Prima dei derby i tifosi ci preparavano al meglio!»

Lazio, Casiraghi – in un’intervista per il magazine biancoceleste – ha rivissuto e raccontato le emozioni del derby della Capitale

Pierluigi Casiraghi, ex centravanti biancoceleste, ha rilasciato una lunga intervista per il Lazio Style 1900 Official Magazine di agosto. Di seguito un breve estrattato delle sue dichiarazioni:

«I tifosi ci preparavano al meglio quando dovevamo affrontare la Roma, sentivamo la loro vicinanza soprattutto negli allenamenti precedenti alla partita. In quegli anni, visto che inizialmente non si lottava per lo scudetto, il derby era ancora più importante e sentito di adesso: l’adrenalina faceva sempre la differenza».