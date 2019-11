Lazio, Cardone: «Kumbulla possibile a gennaio…»

Giulio Cardone, giornalista, si è espresso sul calciomercato in casa Lazio

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto del mercato in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

CALCIOMERCATO – «Il Verona può far partire Kumbulla anche a gennaio. Se la Lazio crede in questo ragazzo potrebbe anche prenderlo nel mercato invernale. Di certo non faranno sconti, visto che il difensore serve all’Hellas per centrare la salvezza. Berisha ha rimediato un’altra lesione con il Kosovo, ormai ho perso il mio ottimismo su questo ragazzo. Amrabat? Ottimo giocatore, so che piace a Tare, ma non è un’operazione facile. Bisogna sempre ricordare che un giocatore protagonista assoluto nel Verona, a Roma diventa di colpo una riserva».