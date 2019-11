Franco Capodaglio, noto giornalista laziale, ha parlato del momento in casa Lazio

Franco Capodaglio, giornalista di fede laziale, è intervenuto ai microfoni di Non è la Radio per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA CAPODAGLIO – «La Lazio ha giocato sempre bene, ha creato spesso tante occasioni ma poi i biancocelesti hanno sprecato eccessivamente. San Siro su tutte per non dimenticare i due punti persi nel derby. I capitolini potevano stare ancora più su. Le due trasferte vinte a Firenze e Milano sono comunque importantissime. Finalmente è cambiato il trend. Siamo usciti dall’Europa in pratica, ma forse sotto questo aspetto va preso il lato positivo perché concentrarsi sul campionato potrebbe essere importante. La zona Champions League avrà ancora molto da dire. Il Napoli è rimasto indietro ma potrebbe tornare se dovesse risolvere la diatriba interna. Il Milan da segnali di ripresa ma è attardata. L’Atalanta, se uscirà dall’Europa, potrebbe tornare pericolosa. Ibrahimovic? La società nemmeno pensa a un sogno del genere. È un personaggio molto particolare e caratterialmente deve essere gestito. Calcisticamente è straordinario, ma devi pagarlo profumatamente. Lotito riderebbe se qualcuno gli dicesse: ‘pensiamo a Ibra’».