Lazio, capitolo difesa: Kumbulla tra gli obiettivi, tramonta Izzo

Il punto sul mercato in entrata legato alla difesa biancoceleste.

La Lazio non ha mai mollato Marash Kumbulla. Nonostante il discorso per il difensore dell’Hellas Verona sembrasse ormai accantonato, il direttore sportivo Igli Tare non avrebbe mai davvero perso interesse per il gioiellino italo-albanese. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe sferrare il colpo decisivo. Il Verona è chiamato ad abbassare le proprie pretese: difficile che il giocatore parta per 35 milioni, cifra richiesta dal presidente Setti ad inizio mercato.

L’Inter non sarebbe più in prima linea: il tecnico Antonio Conte vuole giocatori pronti, mentre Kumbulla rappresenterebbe (nel contesto interista) un innesto proiettato al futuro.

Perde quota il nome di Izzo: troppo complicata la trattativa con il presidente Urbano Cairo.