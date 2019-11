Lazio, Canigiani fa il punto biglietteria: buona cornice di pubblico prevista per l’Udinese. Aspettando novità per la Supercoppa.

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha fatto il punto sulla situazione: «Il servizio Bus Insieme sarà disponibile sia con l’Udinese che con la Juventus. Per la partita contro i friulani finora sono stati venduti 8 mila biglietti, mentre per quella contro i campioni d’Italia siamo già a 17 mila, prevediamo circa 50 mila spettatori».

«Lo stadio offrirà un buon colpo d’occhio anche contro l’Udinese, dove confidiamo in un’impennata tra oggi e domani che porti alle 30 mila presenze. Per la Supercoppa invece siamo ancora in attesa per la situazione biglietti, speriamo di avere notizie a breve per capire cosa dovremo fare. Per il negozio in centro ormai ci siamo, come dimostra il nostro countdown sui social biancocelesti».