Lazio, Canigiani: «Biglietti disponibili solo in Monte Mario»

Lazio, il responsabile marketing bianococeleste Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione in vista della gara contro l’Inter

Sarà un Olimpico strapieno quello che accoglierà Lazio e Inter nel match in programma domenica alle 20:45. Il responsabile marketing dei biancocelesti, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Syle Radio per fare il punto della situazione.

«C’è una discreta disponibilità in Monte Mario, ormai è quasi nulla invece anche in Curva Sud. Un record? Siamo molto vicini al dato della Juventus: al momento i biglietti venduti sono meno, ma in più ci sono gli abbonati della seconda fase. Sul filo di lana capiremo se le presenze saranno state superiori, potrebbero anche superarle».