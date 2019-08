Lazio, Canigiani: «Superati i 15mila abbonati»

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio

Queste le sue parole: «La campagna abbonamenti chiuderà il 23 agosto, abbiamo superato le 15 mila tessere, un ottimo numero. Quelli che vogliono venire da abbonati al derby devono sottoscriverlo entro il 23, poi partiremo con la vendita libera. Dopo la partita con la Roma penseremo eventualmente anche a riaprire la campagna abbonamenti. Le vendite delle tre maglie stanno andando bene, hanno un riscontro positivo: quella bianca è quella con un successo fuori dal comune. Ci sono stati dei lavori all’Olimpico per Euro 2020, la tribuna stampa è stata alzata e allargata, prendendo alcuni posti in tribuna Monte Mario. Allo stesso tempo però verranno messi in vendita molti posti centrali, sono posti temporanei validi per pochi mesi, ecco perché non sono disponibili per gli abbonamenti. Stiamo inoltre lavorando per il Bus sharing già dal derby, dovremo prima fare alcune verifiche per la sicurezza perché è capitato subito un big match», ha concluso Canigiani.