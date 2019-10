Lazio, Canigiani: «Prezzi accessibili per l’Atalanta». E sul Celtic Park…

L’intervento del responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, sul canale ufficiale

Marco Canigiani – responsabile marketing della società biancoceleste – è intervenuto a Lazio Style Channel: «Curva e Distinti saranno a 18 euro, è un prezzo ridotto rispetto ai 20 previsti solitamente. L’Atalanta è ormai una big e questo è uno scontro diretto, il prezzo è quindi accessibile. Gli Under 16 avranno un ulteriore sconto, ma non ci sarà l’ingresso gratuito per gli Under 14. È una grandissima partita. Con una vittoria la Lazio accorcerebbe sui primi posti della classifica, sarà molto importante avere il supporto del pubblico».

CELTIC E ATALANTA – «La partita contro l’Atalanta è sabato alle 15, dunque anche in un orario favorevole per venire allo stadio. C’è ancora ampia disponibilità per il match del Celtic Park, almeno 6-700 biglietti disponibili. Maglia per i 120 anni? È prematuro parlarne, più avanti ci penseremo. Ne abbiamo 3 bellissime».

BATMAN – «Spesso accade che degli attori americani strizzino l’occhio alla Lazio, in questi casi cerchiamo di trovare contatti diretti con le persone e quindi ci è venuta subito l’idea per omaggiarlo con una maglia e renderlo più vicino possibile ai nostri colori. L’aquila stilizzata in qualche modo richiama Batman (ride, ndr)».