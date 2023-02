Lazio, Cancellieri è un mini-caso: Sarri pensava fosse l’acconto per Ilic? Il tecnico lo considera un ottimo elemento ma non lo avrebbe preso se avesse saputo il costo del cartellino a giugno

Come riporta Il Messaggero l’attaccante della Lazio, Matteo Cancellieri rimane un piccolo caso irrisolto, in quanto il tecnico Maurizio Sarri pur considerando il giocatore un ottimo elemento, avrebbe detto di no a giugno al suo arrivo se avesse saputo il costo del cartellino del giovane (7 milioni più 1).

E che non sarebbe stato propedeutico all’arrivo di Ilic, tanto apprezzato dal tecnico biancoceleste, che è stato invece acquistato a gennaio dal Torino.